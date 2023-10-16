Новое поколение бизнес-седана от BMW появилось у российских дилеров: назван рублевый прайс

Седан BMW 5-Series 2024 нового поколения привезли российские дилеры. Стоимость восьмой по счету генерации модели составляет 10,75 млн рублей – автомобиль доступен пока в единственной комплектации и спецификации для Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии