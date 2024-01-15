Авторы подложного заявления о банкротстве «СПБ Биржи» написали в суд о долге в 435 млн

Сотрудники площадки утверждают, что «подпись и печать в заявлении были скомпрометированы». В подложном заявлении о банкротстве «СПБ Биржи» говорилось о «просроченной задолженности» перед ВТБ и Сбербанком в 435 млн рублей.
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