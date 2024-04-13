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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деку: «Никаких планов по переубеждению Хави на данный момент нет. Если они появятся, мы поговорим об этом»

Перед матчем с «Кадисом» (1:0) спортивный директор сине-гранатовых Деку ответил на вопрос, есть ли у клуба план, как убедить Хави остаться в «Барселоне», и помогло ли решение главного тренера обрести команде душевное спокойствие.

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