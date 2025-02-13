Economist: в Киеве после разговора Путина и Трампа ждут, что США бросят Украину

Global Look Press/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com Состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом вызвал ужас у киевских властей и их европейских сторонников, сообщили в издании Economist.
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