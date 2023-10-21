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Открой личико: феминистская ревизия древних мифов и бабкиных сказок

Открой личико: феминистская ревизия древних мифов и бабкиных сказок

Оригинальное название книги Марии Татар — The Heroine with 1001 Faces — содержит на одно лицо больше, чем аналогичный труд культуролога Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой» 1949 года, с которым «Тысячеликая героиня» даже не полемизирует, а скорее безжалостно развенчивает его.

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