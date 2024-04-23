Военкор Шлепченко: с приходом Трампа помощь Украине может только увеличиться

Военный обозреватель Влад Шлепченко в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал статью в газете The New York Times о том, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп перестал негативно относиться к идее оказания помощи Украине со стороны Вашингтона.