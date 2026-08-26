Завершено строительство нового корпуса школы №170 в Автозаводском районе

В Нижнем Новгороде завершилось строительство нового корпуса школы №170 в Автозаводском районе. Его возвели в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и Корпорацией развития региона.
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