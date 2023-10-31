Русская армия впервые обошла американскую в рейтинге сильнейших армий мира

Американские военные эксперты признали превосходство ВС России над ВС США.Американский журнал U.S. News & World Report ежегодно занимающийся составлением рейтинга сильнейших армий мира, впервые поставил на первую строчку ВС России.
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