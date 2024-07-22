Боль в разных частях головы-о чем говорит?

Голова, наверное, болит периодически у всех. Иногда мы сами являемся виновниками головной боли. 1. Внезапная и быстро усиливающаяся боль в висках или в макушке Такая боль пугает больше всего, потому что она появляется внезапно и очень быстро усиливается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии