Боль в разных частях головы-о чем говорит?

Голова, наверное, болит периодически у всех. Иногда мы сами являемся виновниками головной боли. 1. Внезапная и быстро усиливающаяся боль в висках или в макушке Такая боль пугает больше всего, потому что она появляется внезапно и очень быстро усиливается.