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Развожаев: в Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке 23 июня

Развожаев: в Севастополе выписали всех пострадавших при ракетной атаке 23 июня

Пострадавшие при ракетном ударе по пляжу в Севастополе пошли на поправку. Из местных больниц выписали всех раненых, в медцентрах Москвы остались лишь четыре пациента, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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