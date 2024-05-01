Сергунина: Для посетителей «Пасхального дара» в Москве подготовили творческие и кулинарные мастер-классы

До 5 мая на столичных площадках проходит фестиваль «Пасхальный дар». Посетители могут принять участие в благотворительных акциях, узнать больше о работе некоммерческих организаций города, посмотреть выступления артистов и приобрести сувениры на память.
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