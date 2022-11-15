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Советник Байдена по нацбезопасности переговорил с главой Бюро по национальной безопасности Польши

Советник Байдена по нацбезопасности переговорил с главой Бюро по национальной безопасности Польши

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан поздно вечером во вторник, 15 ноября, после сообщений о «падении русских ракет» на Востоке Польше провел переговоры с польским коллегой Яцеком Севером, – сообщают СМИ.

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