Советник Байдена по нацбезопасности переговорил с главой Бюро по национальной безопасности Польши

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан поздно вечером во вторник, 15 ноября, после сообщений о «падении русских ракет» на Востоке Польше провел переговоры с польским коллегой Яцеком Севером, – сообщают СМИ.