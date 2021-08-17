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Официально: Redmi 10 станет первым смартфоном на рынке с чипом MediaTek Helio G88 на борту

Официально: Redmi 10 станет первым смартфоном на рынке с чипом MediaTek Helio G88 на борту

Компания Xiaomi продолжает тизерить особенности нового бюджетного смартфона Redmi 10. Что на этот раз Китайский производитель опубликовал на своей странице в Twitter постер, согласно которому аппарат оснастят новым процессором MediaTek Helio G88.

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