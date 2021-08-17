Официально: Redmi 10 станет первым смартфоном на рынке с чипом MediaTek Helio G88 на борту

Компания Xiaomi продолжает тизерить особенности нового бюджетного смартфона Redmi 10. Что на этот раз Китайский производитель опубликовал на своей странице в Twitter постер, согласно которому аппарат оснастят новым процессором MediaTek Helio G88.
Компания Xiaomi продолжает тизерить особенности нового бюджетного смартфона Redmi 10. Что на этот раз Китайский производитель опубликовал на своей странице в Twitter постер, согласно которому аппарат оснастят новым процессором MediaTek Helio G88.
Свежие комментарии