«Не думайте о последствиях» – Экс-генпрокурор Украины побивает ударить по Москве 9 мая

Украина должна игнорировать объявленное Владимиром Путиным перемирие 8-9 мая. Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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