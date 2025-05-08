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«Не думайте о последствиях» – Экс-генпрокурор Украины побивает ударить по Москве 9 мая

«Не думайте о последствиях» – Экс-генпрокурор Украины побивает ударить по Москве 9 мая

Украина должна игнорировать объявленное Владимиром Путиным перемирие 8-9 мая. Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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