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"Аль-Наср" с Роналду потерпел первое поражение в сезоне

"Аль-Наср" с Роналду потерпел первое поражение в сезоне

Michael Probst/AP/TASS В рамках пятого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" 5 сентября нанес первое поражение в сезоне клубу "Аль-Наср".

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