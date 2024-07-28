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В «Челси» приняли решение по Энцо Фернандесу после скандала с расистской песней

В «Челси» приняли решение по Энцо Фернандесу после скандала с расистской песней

В «Челси» приняли решение касательно полузащитника Энцо Фернандеса. Как сообщает The Mirror, Фернандес присоединится к команде в её предсезонном турне по США, несмотря на негативную реакцию со стороны нескольких его партнёров по лондонскому клубу.

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