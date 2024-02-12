Я представляю какой слюнявый шарпей у неё был, что хирург не разобрался.

Сергей Федотов

Все тавтары, кроме я. То ей 47, то 43, то слегка за 20, то 26. Чё автора так колбасит-то? Поколение ЕГЭ, что ли?