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Женщина сделала интимную пластику после критики партнера — теперь она страдает от болезненного секса

Женщина сделала интимную пластику после критики партнера — теперь она страдает от болезненного секса

К сожалению, героине не повезло с хирургом фото: Shutterstock/Fotodom.ru47-летняя Ванеса Вон из Мельбурна, Австралия, решилась на лабиопластику из-за того, что партнер постоянно критиковал внешний вид половых губ.

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Комментарии
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ДЗ
Дмитрий Зайцев
Я представляю какой слюнявый шарпей у неё был, что хирург не разобрался.
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15 час.
Сергей Федотов
Все тавтары, кроме я. То ей 47, то 43, то слегка за 20, то 26. Чё автора так колбасит-то? Поколение ЕГЭ, что ли?
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12 час.
Александр Ляшенко
Засранец, это ты и есть
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9 час.

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