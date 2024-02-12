К сожалению, героине не повезло с хирургом фото: Shutterstock/Fotodom.ru47-летняя Ванеса Вон из Мельбурна, Австралия, решилась на лабиопластику из-за того, что партнер постоянно критиковал внешний вид половых губ.
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