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Сбер заключил меморандум о сотрудничестве с ООО «Дальневосточная корпорация СиньСин»

Сбер заключил меморандум о сотрудничестве с ООО «Дальневосточная корпорация СиньСин»

Сбер и ООО «Дальневосточная корпорация СиньСин» заключили меморандум о сотрудничестве. Подписи в документе поставили председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Андрей Черкашин и директор ООО «Дальневосточная корпорация СиньСин» Ли Шаоши.

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