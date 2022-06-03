Сбер заключил меморандум о сотрудничестве с ООО «Дальневосточная корпорация СиньСин»

Сбер и ООО «Дальневосточная корпорация СиньСин» заключили меморандум о сотрудничестве. Подписи в документе поставили председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Андрей Черкашин и директор ООО «Дальневосточная корпорация СиньСин» Ли Шаоши.