Смертельно опасная дружба с США

«Быть врагом Америки опасно.Но быть другом Америки — смертельно опасно».Г. Киссинджер В то время как украинские патриоты сейчас пребывают в натуральном трауре, патриоты российские находятся в состоянии не то чтобы эйфорическом, но определённо весьма приподнятом.