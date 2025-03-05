Смертельно опасная дружба с США

«Быть врагом Америки опасно.Но быть другом Америки — смертельно опасно».Г. Киссинджер В то время как украинские патриоты сейчас пребывают в натуральном трауре, патриоты российские находятся в состоянии не то чтобы эйфорическом, но определённо весьма приподнятом.
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