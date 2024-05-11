На реке Пинеге хвост ледохода сместился в район деревни Пильегоры

Согласно данным Гидрометцентра Северного УГМС на 08:00, опасных и неблагоприятных явлений на реках региона не зафиксированоСогласно данным Гидрометцентра Северного УГМС на 08:00, опасных и неблагоприятных явлений на реках региона не зафиксированоТак, на реке Северной Двине наблюдается устойчивый спад уровней воды с суточной интенсивностью 7-34 сантиметра.
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