Экипаж Ка-52 разнес ракетами опорник ВСУ

Российский вертолет Ка-52 уничтожил опорник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что экипаж армейской авиации выполнил удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Север».
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