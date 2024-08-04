Экипаж Ка-52 разнес ракетами опорник ВСУ

Российский вертолет Ка-52 уничтожил опорник ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что экипаж армейской авиации выполнил удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Север».