Максимум бдительности. Как нужно ходить и ездить по дворам, чтобы избежать трагедии

Рядом с жилыми домами множество "дорожных ловушек", которые могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий Во дворах многоквартирных домов действуют особые правила дорожного движения: приоритет здесь имеют пешеходы, а не водители.
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