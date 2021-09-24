Газета.ru

6 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Гербель
    Чуйка сработала☝️🤔🧐!!!Надежда Савченко ...
  • Россиянин
    Ну углекислый газ на Марсе имеется в избытке. А где взять водород?В США предложили ...
  • Oddy Rash
    Как только "встретиться" подобное, так сразу ясно - афтырю в пятый класс, статье дизлайк.Путин заявил, что...

Саакашвили назвал Украину "проходным двором" для преступников

Саакашвили назвал Украину "проходным двором" для преступников

Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", что страна превратилась в "проходной двор" для преступников из стран бывшего СССР.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Дмитрий Фактурович
Тут я с преступником Саакашвили полностью согласен.

Картина дня

наверх