Саакашвили назвал Украину "проходным двором" для преступников

Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", что страна превратилась в "проходной двор" для преступников из стран бывшего СССР.
Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", что страна превратилась в "проходной двор" для преступников из стран бывшего СССР.
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