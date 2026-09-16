Чиновники США обсудили опасность ИИ с сооснователем Anthropic

Связанные с искусственным интеллектом (ИИ) риски обсудили сооснователь технологической компании Anthropic Том Браун, министр торговли США Говард Латник и заместитель главы Пентагона Эмил Майкл.
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Те обсуждают. А наши поголовно внедряют. Это уже на фанатизм похоже.