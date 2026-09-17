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Земля

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Сколько на самом деле зарабатывают пляжные торговцы кукурузой и пирожками

Сколько на самом деле зарабатывают пляжные торговцы кукурузой и пирожками

Каждое лето черноморские пляжи наполняются не только отдыхающими, но и людьми, для которых горячий песок становится рабочим местом.

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