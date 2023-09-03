Мы соседи по планете

4 189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Викторович Копелиович
    В нашем послевоенном детстве гематоген был для  нас тем, чем сегодня стал иностранный "сникерс".Американцы удивле...
  • Ингерман Ланская
    рыбий жир должен быть только из рыбьей печени. а в совдепии (пипл всё схавает) рыбий жил гнали из рыбьих отходов - из...Рыбий жир в СССР:...
  • Максим Маркин
    во времена дефицита шоколада, гематоген можно было купить в сельской аптеке ..Американцы удивле...

Дагестан, 2000 год, фотографии Томаса Дворжака

Дагестан, 2000 год, фотографии Томаса Дворжака

Немецкий фотограф Томас Дворжак умеет делать кадры, которые надолго остаются в памяти. Он прожил на постсоветской территории более десяти лет и свободно говорит на русском с легким грузинским акцентом (а все потому что долго пробыл в Тбилиси).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх