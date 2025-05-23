В ХМАО подросток выжег свастику на плакате, посвященному 80-летию Победы

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Несовершеннолетний житель поселка Малиновский Ханты-Мансийского автономного округа выжег фашистский символ на плакате, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
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