В Смоленской области в рамках нацпроекта открыли три агротехнологических класса

В средней школе №9 Рославля Смоленской области открыли три новых агротехнологических класса. Об этом 21 сентября сообщил губернатор региона Василий Анохин.
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