Более 900 жителей региона бесплатно получат новую профессию в рамках национального проекта «Кадры»

<p> В Ивановской области 929 человек смогут бесплатно пройти обучение по востребованным профессиям в 2025 году в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», входящего в состав национального проекта «Кадры».
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