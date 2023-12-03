Дочь Любови Успенской боялась потерять мать

Дочка певицы Любови Успенской призналась, что не хотела быть звездным ребенком. Еще свежи в памяти времена, когда заново покоряющая российскую эстраду Любовь Успенская признавалась, что самое сильное ее желание — помириться с дочерью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии