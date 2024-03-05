В СИЗО Краснокаменска нарушители пытались спрятать кнопочные телефоны в мыле

Сотрудники СИЗО Краснокаменска пресекли попытку нарушителей доставить телефоны в изолятор.В пресс-службе УФСИН Забайкалья сообщили, что подследственные хотели спрятать мобильные устройства в мыле и скрытно получить их.
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