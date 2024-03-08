Члены ПК Политбюро ЦК КПК приняли участие в групповых обсуждениях на 2-й сессии ВСНП 14-го созыва

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Члены Постоянного комитета /ПК/ Политбюро ЦК КПК Ван Хунин и Дин Сюэсян в четверг приняли участие в групповых обсуждениях в рамках 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.
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