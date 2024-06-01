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Царьград

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Это была постановка - Майкл Бом не сдаётся даже после визита в Донбасс

Это была постановка - Майкл Бом не сдаётся даже после визита в Донбасс

Это была постановка - американский журналист Майкл Бом не сдаётся даже после визита в Донбасс. Всё равно во всём виновата Россия, а Америка всегда права.

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Комментарии
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Ратник Ратник
А парады Победы провести в Лондоне и Вашингтонне. Пусть народы этих стран с победителями воочию познакомятся... Только кормить их не надо. пусть учатся сами зарабатывать...
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17 час.
ruslava Митькина
Урод, что с него взять! Давно пора выписать обратный билет с его кривдорусской женой, лишить недвижимости и плотно закрыть дверь. Зачем с ним носятся?
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17 час.
Ю
Юрий Зубрин
После этих слов этого ублюдка надо было отпиздить ногами прямо в прямом эфире!
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16 час.

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