Это была постановка - Майкл Бом не сдаётся даже после визита в Донбасс

Ратник Ратник А парады Победы провести в Лондоне и Вашингтонне. Пусть народы этих стран с победителями воочию познакомятся... Только кормить их не надо. пусть учатся сами зарабатывать...

rМ ruslava Митькина Урод, что с него взять! Давно пора выписать обратный билет с его кривдорусской женой, лишить недвижимости и плотно закрыть дверь. Зачем с ним носятся?