Ликсутов: Около 8 тыс. поездок совершают по будням на маршруте электробуса 328

Около восьми тысяч поездок совершают по будням на маршруте электробуса 328. Об этом рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
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