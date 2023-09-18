Почему F-35 такой «Нескафе» два в одном?

В июне этого года, в рамках учений «Красный флаг», большое количество самолетов ВВС США, Королевских ВВС Великобритании и ВВС Австралии отрабатывали множество совместных задач, в том числе и прорыв эшелонированной обороны ПВО вероятного противника.
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