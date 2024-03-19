За французами в гробах уезжают поляки: Любопытные подробности атаки на аэродром Староконстантинов

По данным источника, во время "традиционной" атаки русской армии на военный аэродром Староконстантинов были ликвидированы поляки из числа военных инженеров и военнослужащие НАТО, занимавшиеся обслуживанием и модернизацией крылатых ракет Storm Shadow/SCALP в комплекс вооружения Су-24М.