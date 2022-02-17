Financial Times выдала инсайд о британских "золотых визах": У олигархов остались недели

По данным СМИ, Лондон решил отказаться от выдачи "инвесторских" или "золотых виз". Как сообщают авторы материала, решение данное решение связано с тем, что система выдачи "золотых" виз может быть использована людьми, которые отмывают деньги.
По данным СМИ, Лондон решил отказаться от выдачи "инвесторских" или "золотых виз". Как сообщают авторы материала, решение данное решение связано с тем, что система выдачи "золотых" виз может быть использована людьми, которые отмывают деньги.
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