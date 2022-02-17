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Financial Times выдала инсайд о британских "золотых визах": У олигархов остались недели

Financial Times выдала инсайд о британских "золотых визах": У олигархов остались недели

По данным СМИ, Лондон решил отказаться от выдачи "инвесторских" или "золотых виз". Как сообщают авторы материала, решение данное решение связано с тем, что система выдачи "золотых" виз может быть использована людьми, которые отмывают деньги.

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