В России за пять с лишним миллионов продают помесь Crown с Highlander с китайского рынка

Необычный Toyota Сrown предлагают купить россиянам более чем за 5 млн руб, сообщает PRIMPRESS. На популярном интернет-сервисе для размещения объявлений появилось объявление о продаже Toyota Crown, однако он совсем не похож на традиционный седан.
Необычный Toyota Сrown предлагают купить россиянам более чем за 5 млн руб, сообщает PRIMPRESS. На популярном интернет-сервисе для размещения объявлений появилось объявление о продаже Toyota Crown, однако он совсем не похож на традиционный седан.
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