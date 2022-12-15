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В России за пять с лишним миллионов продают помесь Crown с Highlander с китайского рынка

В России за пять с лишним миллионов продают помесь Crown с Highlander с китайского рынка

Необычный Toyota Сrown предлагают купить россиянам более чем за 5 млн руб, сообщает PRIMPRESS. На популярном интернет-сервисе для размещения объявлений появилось объявление о продаже Toyota Crown, однако он совсем не похож на традиционный седан.

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