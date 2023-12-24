Штаты признали поражение ВСУ

ВАШИНГТОН, 24 декабря, ФедералПресс. Страны Запада виноваты в провале контрнаступления ВСУ. Так считает бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, который заявил об этом в эфире YouTube-канала Silicon Curtain.
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