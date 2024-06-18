Яркие краски постепенно покидают сад с уходом лета

С наступлением лета яркие краски постепенно покидают сад. Конечно, в конце сезона гелениумы, больтонии, рудбекии и астра новобельгийская по-прежнему радуют своим поздним цветением, но они же словно подтверждают, что осень уже не за горами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии