Яркие краски постепенно покидают сад с уходом лета

﻿﻿С наступлением лета яркие краски постепенно покидают сад. Конечно, в конце сезона гелениумы, больтонии, рудбекии и астра новобельгийская по-прежнему радуют своим поздним цветением, но они же словно подтверждают, что осень уже не за горами.