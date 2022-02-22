Сотрудники Госавтоинспекции Правобережного района Северной Осетии провели профилактическую акцию с юными пешеходами

Сотрудники Госавтоинспекции Правобережного района провели профилактические мероприятия с юными пешеходами в рамках ОПМ «Внимание, пешеход!» Как безопасно перейти проезжую часть? Где можно кататься на велосипеде, роликах? Об этом и многом другом рассказали сотрудники Госавтоинспекции.
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