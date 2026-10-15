«Мне 60 лет, у меня есть внук, и мне нужно идти в ногу со временем» Татьяна Овсиенко, фото: соцсетиБывшая солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиенко, которой через неделю исполнится 60 лет, завела свой блог в социальных сетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Как сейчас выгляд...
- 35 цитат Кира Бул...
- ВР 35 цитат Кира Бул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым