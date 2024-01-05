Как изменилась численность населения стран постсоветского пространства

Александр Глущенко есть ещё более нищие .. Это туркмения и при этом запрещено куда -либо выезжать даже батраком , как скажем в том же таджикистане .. Ещё в 2017 г. ООН признали , что "самыми бедными странами на пост.советском пространстве являются молдова , белоруссия и украина ". Хотя украина жила на 35 долларов богаче своих товарок по нищете.

Aнатолий Райков Это не мои выдумки,а это уже статистика.За детородный период Русская женщина может сделать до десяти абортов,а вот мигрантка азиатка,за это время может родить до 12-и детей.Можете посмеяться надо мной,можете поставить минус,но это уже факт.