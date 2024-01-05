Таблица явным образом опровергает распространённое заблуждение, что не рожают из-за материальных трудностей, ибо рост населения как раз в наименее материально благополучных странах, но где сохранилась религия.
Как изменилась численность населения стран постсоветского пространства
Комментарии
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Александр Глущенко
есть ещё более нищие .. Это туркмения и при этом запрещено куда -либо выезжать даже батраком , как скажем в том же таджикистане .. Ещё в 2017 г. ООН признали , что "самыми бедными странами на пост.советском пространстве являются молдова , белоруссия и украина ". Хотя украина жила на 35 долларов богаче своих товарок по нищете.
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10 час.
Aнатолий Райков
Это не мои выдумки,а это уже статистика.За детородный период Русская женщина может сделать до десяти абортов,а вот мигрантка азиатка,за это время может родить до 12-и детей.Можете посмеяться надо мной,можете поставить минус,но это уже факт.
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8 час.
Александр Глущенко
он вероятно не помнит , что численность населения росла за счёт республик Кавказа и особенно Средней Азии .. 2 войны? И почему он считает , что войны было 2? А Венгрия , а германия 62 г... Вьетнам , конго , алжир , куба и ещё несчётное число стран ..
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6 час.
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