Взрывы на тепловых электростанциях в Киеве и других городах Украины: информации о пострадавших нет

Минувшей ночью в Киеве на одной из тепловых электростанций (ТЭЦ) произошел мощный взрыв. Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях, где появились фотографии, подтверждающие информацию о происшествии - из здания ТЭЦ действительно идет густой дым.