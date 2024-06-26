Взрывы на тепловых электростанциях в Киеве и других городах Украины: информации о пострадавших нет

Минувшей ночью в Киеве на одной из тепловых электростанций (ТЭЦ) произошел мощный взрыв. Инцидент вызвал широкий резонанс в социальных сетях, где появились фотографии, подтверждающие информацию о происшествии - из здания ТЭЦ действительно идет густой дым.
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