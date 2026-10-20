© Yves Herman/ReutersВласти ФРГ договорились о привлечении инвестиций на сумму около €230 млрд. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам двухдневного инвестиционного саммита Invest in Germany Summit в Берлине, передает РИА Новости.