© Yves Herman/ReutersВласти ФРГ договорились о привлечении инвестиций на сумму около €230 млрд. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам двухдневного инвестиционного саммита Invest in Germany Summit в Берлине, передает РИА Новости.
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