Прокуратура Тамбовской области взяла на контроль восстановление водоснабжения в посёлке Новая Ляда. Прокурору района поручено обеспечить надзорное сопровождение восстановления воды у жителей улиц Плодородия, Пионерской и Будённого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии