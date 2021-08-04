В Грузии не будут открывать участки для выборов в Госдуму

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Зарубежные избирательные участки для голосования россиян на выборах депутатов Госдумы, как правило, открываются на базе дипломатических и консульских представительств, в Грузии такой возможности нет, в отличие от Украины.
МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Зарубежные избирательные участки для голосования россиян на выборах депутатов Госдумы, как правило, открываются на базе дипломатических и консульских представительств, в Грузии такой возможности нет, в отличие от Украины.
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