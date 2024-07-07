Politico: в НАТО чувствуют себя увереннее в способности справиться с Трампом

Global look press/IMAGO/Xavi Bonilla Страны-члены НАТО чувствуют себя намного увереннее в способности справиться с бывшим американским лидером Дональдом Трампом при его победе на выборах, чем во время его первого президентского срока, сообщили в издании Politico.
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