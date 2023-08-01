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Кузнецов о возможном обмене из «Вашингтона»: «От меня ничего не зависит. Читал новости, 95% слухов – информация поверхностная»

Ранее 31-летний форвард так высказался о том, что просил руководство клуба об обмене: «Это не совсем так.

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