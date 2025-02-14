Александр Горошников: «Продолжайте развиваться и приносить пользу городу

Победитель 2023 года в номинации «Лучший водитель общественного транспорта» о важности сотрудников общественного транспорта Я проработал водителем общественного транспорта (автобуса) больше пяти лет и, конечно, хорошо понимаю, насколько сложно переоценить важность этой профессии.
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